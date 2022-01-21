Японская теннисистка Наоми Осака проиграла Аманде Анисимовой в третьем круге Australian Open.
Счет по сетам – 6:4, 3:6, 6:7 (5), Осака не сумела защитить титул, который завоевала в прошлом году. Из-за поражения японка потеряет две трети своих очков и с 14-й строчки рейтинга опустится на 84-ю. Не исключено, что до конца турнира спортсменка может упасть и ниже. Так далеко от вершины Осака не находилась с августа 2016 года.
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