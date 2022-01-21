Рубка 20-летней американки Аманды Анисимовой против действующей победительницы Australian Open Наоми Осаки вырулила на третий час противостояния. Хладнокровная японка выстрадала матчбол, потом еще один, но оба не реализовала. В те моменты ее соперница вела себя так, словно пришла со знакомыми в парк развлечений: улыбалась сестре Марии в боксе и ухмылялась ошибкам соперницы. Спустя 15 минут стойкая Анисимова выстояла на решающем тай-брейке и вышла в 1/8 финала Мельбурна.

Американка дала волю эмоциям лишь во время послематчевого спича, в котором поблагодарила за победу скончавшегося в 2019 году от сердечного приступа отца. Константин Анисимов ушел в 52 года, когда Аманда лишь набирала обороты, и это стало для теннисистки огромным ударом. Трагедия произошла всего два месяца спустя после сенсационного выхода девушки в полуфинал «Ролан Гаррос» и последовавших сравнений с Марией Шараповой.

Ad

Аманда Анисимова после победы над Наоми Осакой Фото: Getty Images

Australian Open Осака не защитила титул АО и опустится на 84-е место рейтинга 3 ЧАСА НАЗАД

«Как бы я хотела, чтобы ты мог отправить мне забавное сообщение, как ты обычно делал после побед. Но я знаю, что ты мною гордишься. Я тебя люблю, папа», – написала теннисистка в инстаграме после удачного старта в этому году в Мельбурне. За прошедшее после утраты время Анисимова словно пережила ужасную автокатастрофу – буквально заново училась ходить, говорить и позитивно мыслить. Процесс принятия и осознания необходимости двигаться дальше занял два года.

Так складывается, что Australian Open становится турниром прорывов теннисисток со схожей судьбой и постсоветским прошлым. В 2020-м Мельбурн покорила София Кенин, чей отец в конце 1990-х отправился в Штаты за лучшей долей для своей семьи и вырастил чемпионку. Родители Анисимовой – Ольга и Константин – в это же время перебрались из Москвы в Майами. На тот момент русская пара воспитывала 10-летнюю дочь Марию и пыталась дать ей хорошее образование и по возможности запустить теннисную карьеру.

В 2002-м, через год после рождения Аманды, семья переехала во Флориду и устроила Машу во всемирно известную академию IMG Ника Боллетьери. Особых успехов старшая дочь не показала и со временем сосредоточилась на учебе – сегодня Мария работает в банковской сфере и в 2018 году вошла в список Forbes 30 самых влиятельных людей в финансовом секторе до 30 лет.

Константин попытался вырастить теннисную звезду из младшей дочери. Аманда с детства отличалась подвижностью, ловкостью и координацией и уже в четыре года очень чисто пробивала по мячу. Великий Боллетьери сразу сказал ее отцу: «Готовьте полку под трофеи, их будет много».

В 15 лет американка с могучим двуручным бэкхендом дебютировала на турнирах ITF и вышла в финал юниорского US Open, в котором победила Коко Гауфф. На том турнире она не проиграла ни сета. Еще через два года Аманда пробилась в топ-100 и взяла первый трофей, победив весной 2019 года в Боготе. Это сделало ее самым молодым американским игроком, взявшим турнир WTA после Серены Уильямс.

«Тогда я воспринимала свои достижения как нечто естественное. Даже полуфинал «Ролан Гаррос». Но в последнее время я стала лучше понимать, что произошло. Успех в Париже придал мне уверенности, я поняла, что могу играть на топ-уровне», – сияла теннисистка.

Аманда Анисимова на турнире в Берлине в 2021 году Фото: Getty Images

Стремительный подъем прервала смерть папы. Константин никогда не жаловался на здоровье, но его мог подкосить стресс – они развелись с Ольгой и жили раздельно. Дочери остались с мамой, и Анисимов-старший виделся с ними только на тренировках и турнирах. «Он очень переживал по этому поводу. Мы заволновались, когда папа перестал отвечать на звонки. Полицейские взломали дверь в его квартиру и нашли мертвым. Сердечный приступ. Вполне вероятно, что если бы кто-то оказался рядом, то его можно было спасти», – сокрушается Аманда.

Американка находилась в таком шоке, что по нескольку дней не выходила из дома. Это сказалось и на ее результатах: вылеты в первых кругах «Шлемов» перемежались с обидными поражениями. В апреле 2021 года Анисимова вела во втором круге Чарльстона против Шелби Роджерс 6:1, 4:1 и в итоге проиграла. «Всякое дерьмо случается... Но так часто? Невероятно», – написала 19-летняя американка в твиттере, но спустя некоторое время удалила запись.

Помимо душевных терзаний, Аманду преследовали болезни и травмы: Australian Open-2021 она пропустила из-за ковида, а затем пять раз снималась с турниров – стреляла спина, беспокоили голеностоп и плечо. Позитивные изменения произошли в конце прошлого года, когда американка обратилась к тренеру Даррену Кэйхиллу, до этого шесть сезонов возглавлявшему тренерский штаб Симоны Халеп.

Их сотрудничество сразу дело результат. Перед подготовкой к Мельбурну Анисимова взяла первый титул за два с половиной года, победив в финале Melbourne Summer Set 2 Александру Саснович. В середине второго сета Анисимова вызывала врача из-за проблем с левым бедром, в третьей партии горела со счетом 0:3 и все же победила. «Даррен классный. Он очень тонкий психолог, направляет меня, помогая сфокусироваться на сильных сторонах», – признается Аманда.

Победа над Осакой стала восьмой подряд для 20-летней Анисимовой в этом сезоне. К ней наконец вернулись раскованность и уверенность, отличавшие ее до потери близкого человека. Аманда фокусируется только на позитивных моментах и верит в большую победу. Отец по-прежнему остается в сердце теннисистки, только теперь мысли о нем вызывают не чувство вины, а желание двигаться дальше.

Крушение Осаки, которая снова не смогла защитить «Шлем»

Australian Open Осака: «Печально, что кто-то запомнит Новака в таком свете» 15/01/2022 В 12:48