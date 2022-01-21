21 января российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6 и не сумел пробиться в 1/8 финала.
Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Карен превзошел 20-кратного чемпиона «Шлемов» по эйсам (13-3) и реже ошибался на подаче (3-5), но испанец реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, а теннисист из России в общей сложности заработал 5 брейк-пойнтов, а конвертировал в очко только один.
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Это девятая встреча в личном противостоянии Рафы и Карена: испанец выиграл все 9 поединков.
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За выход в четвертьфинал Надаль сразится с победителем игры Аслан Карацев – Адриан Маннарино (Франция).
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