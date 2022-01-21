Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль, одолевший российского теннисиста Карена Хачанова в третьем раунде Australian Open (6:3, 6:2, 3:6, 6:1), прокомментировал победу.

«Для меня это особенная неделя. Во время возвращения оттуда, откуда мне приходится возвращаться, каждый подобный матч – особенный. Я играл с отличным соперником и хорошим другом. По-моему, провел несомненно лучший матч после возвращения. Как я говорил, последние полтора года были тяжелыми, но для меня они очень много значат. Они придают мне сил для того, чтобы двигаться дальше и бороться. Все усилия, которые мы с командой и семьей приложили для возвращения, очень многое для меня значат», – сказал Надаль в эфире Eurosport по окончании матча.

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