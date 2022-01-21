21 января российский теннисист Аслан Карацев в третьем круге Australian Open уступил французу Адриану Маннарино со счетом 6:7(4), 7:6(4), 5:7, 4:6 и не сумел защитить полуфинал-2021.

Матч продолжался 4 часа 39 минут. Аслан 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Соперник ответил 11 эйсами при 2 двойных. Француз заработал 24 брейк-пойнта, из которых воспользовался пятью. Во втором и третьем сетах Аслан трижды вел с брейком, но всякий раз тут же проигрывал собственную подачу. При счете 3:4 в четвертом сете Карацев имел последний шанс спастись, но трижды не забрал подачу француза.

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Маннарино на следующей стадии сразится с испанцем Рафаэлем Надалем, который и сам уменьшил представительство России на турнире, победив Карена Хачанова.

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