Eurosport 1 (Международный), Eurosport 4K, приложение и сайт
03:00 мск
Ad
Тамара Зиданшек (Словения) – Ализе Корне (Франция)
Australian Open
Карацеву во 2-й раз пришлось играть больше 4 часов. Его не хватило
Маркета Вондроушова (Чехи) – Арина Соболенко (Беларусь)
Комментатор: Роман Комин
не ранее 06:00 мск
Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды)
Комментатор: Екатерина Бычкова и Александр Каливод
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
не ранее 09:00 мск
Даниэль Эванс (Великобритания) – Феликс Оже Альяссим (Канада)
Комментатор: Максим Янчевский
11:00 мск
Дария Касаткина (Россия) – Ига Швёнтек (Польша)
Комментатор: Илья Геец
Дарья Касаткина
Фото: Getty Images
ориентир 12:30-13:00 мск
Андрей Рублев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия)
Комментатор: Илья Геец и Кирилл Дышловой
EUROSPORT 1 (Россия), приложение и сайт
03:00 мск
Тамара Зиданшек (Словения) – Ализе Корне (Франция)
Маркета Вондроушова (Чехи) – Арина Соболенко (Беларусь)
Комментатор: Роман Комин
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
не ранее 06:00 мск
Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды)
Даниэль Эванс (Великобритания) – Феликс Оже Альяссим (Канада)
Комментатор: Александр Собкин
11:00 мск
Дария Касаткина (Россия) – Ига Швёнтек (Польша)
Комментатор: Кирилл Дышловой
ориентир 12:30-13:00 мск
Андрей Рублев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия)
Комментатор: Геец и Кирилл Дышловой
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
EUROSPORT 2, EUROSPORT GOLD приложение, сайт
03:00 мск
Клара Таусон (Дания) – Даниэль Коллинс (США)
Кайя Канепи (Эстония) – Мэддисон Инглис (Австралия)
Комментатор: Вадим Кольцов
не ранее 06:00 мск
Бенуа Пэр (Франция) – Стефанос Циципас (Греция)
Комментатор: Сергей Горбунов
Стефанос Циципас
Фото: Getty Images
09:00 мск
Таро Даниэль (Япония) – Янник Синнер (Италия)
Пабло Андухар (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) - в 12:15 мск переход на прямой эфир горнолыжного спорта
Комментатор: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
Сайт Eurosport.ru и приложение Eurosport
04:30: Симона Халеп (Румыния) – Данка Ковинич (Черногория)
05:00: Элис Мертенс (Бельгия) – Чжэн Шуай (Китай)
07:00: Роберто Баутиста Агут (Испания) – Тэйлор Фриц (США)
08:00: Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Максим Кресси (США)
13:00: Анастасия Павлюченкова (Россия) – Сорана Кирстя (Румыния)
Смотри Eurosport в приложении или на сайте всего за 149 рублей в месяц, или воспользуйся выгодным предложением и оформи подписку на 12 месяцев по цене восьми – за 1199 рублей в год.
Australian Open
Mannarino - Karatsev - Australian Open
Australian Open
Хачанов во второй раз в карьере взял сет у Надаля, но не более
Реклама
Ad
Реклама
Ad