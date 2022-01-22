Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport.ru подвел итоги матча с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (6:4, 6:4, 6:2).

– Прозвучит странно, но, как по мне, Ботик играл даже лучше, чем на US Open. Единственное – он немного хуже подавал, за счет этого на приеме я мог цепляться за многие геймы, давить на него и в какие-то моменты у него проскакивали ошибки. Я же очень хорошо подавал. Даже в моменты, когда у него были брейк-пойнты, удалось их всех отыграть. Но, на самом деле, было много маленьких моментов, которые могли повернуться в обе стороны, но почти все повернулись ко мне передом, если можно так сказать. Поэтому так все сложилось, поэтому такой счет.

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– С самого начала матча вы оба много укорачивали, правда, не всегда удачно. Это такая установка или спонтанное решение?

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– Вообще, мне кажется, здесь в Австралии – то ли из-за воздуха, то ли из-за корта – укороченные могут неплохо работать. Часто, когда ты их догоняешь, чувствуешь, как тебе бьет по ногам. А у него игра вообще на этом сильно завязана, особенно после подачи, и он много раз неплохо укорачивал. Но опять же: в важные моменты у меня часто получалось доставать и отыгрывать в неудобные ему положения. Хотя тоже бывали длинные розыгрыши, когда мне казалось, что можно его потаскать по корту, чтобы он побольше подвигался. Действительно, были некоторые хорошие розыгрыши, некоторые – не очень. Но достаточно интересные.

– Судя по твоему интервью после матча, ты поставил точку в отношениях с австралийскими болельщиками. Или это все-таки было многоточие?

– Нет, еще сколько лет сюда приезжать, неизвестно на каком корте и против кого играть. Думаю, тут должно быть всегда многоточие. Но, как мне кажется, после матча с Кирьосом и сегодня получилась такая интересная история. Будем ждать продолжения.

– Следующий матч – американец Максим Кресси. Что думаешь по поводу предстоящего поединка?

– Я с ним ни разу не играл. Он очень хорошо начал год, сыграл финал. У него был, по-моему, один или два сетбола против Рафы в первом сете. Поэтому он находится в хорошей форме, сильно подает, много идет к сетке. Попробуем подготовиться тактически и физически. Надеюсь показать хороший теннис.

Во втором раунде у Даниила был куда более сложный матч. Для победы над Кирьосом пришлось отключить эмоции

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