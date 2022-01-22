Пятая ракетка мира Андрей Рублев сенсационно уступил в матче третьего круга открытого чемпионата Австралии. Русский теннисист проиграл 27-му сеяному Марину Чиличу из Хорватии – 5:7, 6:7 (3), 6:3, 3:6. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

Рублев был точнее на первой подаче – попал в корт в 68% случаях (у Чилича всего 54%). Но хорват взял 85% первых мячей и подал 24 эйса, у Андрея всего 74% и 17 эйсов. Марин реализовал четыре из восьми брейк-поинтов, Рублев – три из трех.

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Чилич забрал 55 активно проведенных розыгрыша (у Рублева 38 виннерсов) и чаще сорил мячами – 41 невынужденная ошибка против 31 у соперника. Марин победил Андрея впервые с 2015 года и прервал серию из четырех очных поражений подряд. В матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии хорват встретится с девятым сеяным Феликсом Оже-Альяссимом.

Рублев не защитил очки на Australian Open – в 2021 году он прошел в Мельбурне до четвертьфинала и проиграл только Даниилу Медведеву.

Медведев остался единственным представителем России в мужской сетке австралийского «ТБШ». Ранее в третьем раунде «Шлема» вылетели Аслан Карацев и Карен Хачанов.

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