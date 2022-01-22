Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова проиграла в третьем круге открытого чемпионата Австралии. Русская теннисистка уступила румынке Соране Кирсте со счетом 3:6, 6:2, 2:6. Матч продолжался 1 час 42 минуты.
Анастасия была чуть лучше на подаче – 64% точности на первом мяче (у Сораны 58%) и выиграла четыре из шести брейк-поинтов (5/9 у соперницы). Но вместе с этим Павлюченкова выполнила три эйса при четырех двойных ошибках. Статистика Кирсти – две подачи навылет и один дабл-фолт.
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У Насти больше активно выигранных мячей – 22 против 15 у румынки. Но олимпийская чемпионка-2020 в парном разряде допустила 31 невынужденную ошибку, в то время как Кирстя насорила всего 17 раз.
Павлюченкова оставалась последней русской в женской сетке Australian Open. Ранее в субботу, 22 января, из турнира вылетела Дарья Касаткина, проигравшая Иге Швёнтек со счетом 2:6, 3:6. Кирстя в четвертом круге «Шлема» сыграет как раз со Швёнтек.
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Даниил Медведев эксклюзивно для Eurosport прокомментировал отношения с фанатами в Мельбурне. Теннисист не назвал это точкой и пообещал продолжение.
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