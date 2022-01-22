В субботу, 22 января, российский теннисист Андрей Рублев проиграл хорвату Марину Чиличу на Australian Open со счетом 5:7, 6:7(2), 6:3, 3:6. Для победителя двух турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова это оказалось неожиданностью.

«Неожиданное поражение Рублева, я расстроен его выступлением на этом турнире. Мы все ожидали от него большего, да и он сам мог большего добиться. Но имеем то, что имеем. Конечно, поражение от Чилича – сенсация. Когда шестая ракетка мира проигрывает игроку, который уже давным-давно не находится на ведущих позициях… У нас только один теннисист из четырех пробился во вторую неделю турнира – это не очень хорошо. Лично я рассчитывал, что до второй недели доберутся трое наших ребят. С этой точки зрения выступление наших теннисистов можно назвать неуспешным», – заявил Кафельников.

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