Eurosport 1 (международный),
Eurosport 4K, приложение и сайт
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3:00 (мск)
Теннис
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- Паула Бадоса (Испания) – Мэдисон Киз (США)
- Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Комментатор: Николай Саприн
Не ранее 6:00 (мск)
- Рафаэль Надаль (Испания) – Адриан Маннарино (Франция)
- окончание матча Александр Зверев (Германия) – Денис Шаповалов (Канада)
Комментатор: Сергей Горбунов
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
11:00 (мск)
- Эшли Барти (Австралия) – Аманда Анисимова (США)
Комментаторы: Екатерина Бычкова и Александр Каливод
Ориентировочно 12:30-13:00 (мск)
- Пабло Карреньо Буста (Испания) – Маттео Берреттини (Италия)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
Eurosport 1 (Россия), приложение и сайт
3:00 (мск)
- Паула Бадоса (Испания) – Мэдисон Киз (США)
- Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Комментатор: Николай Саприн
Виктория Азаренко
Фото: Getty Images
Не ранее 6:00 (мск)
- Рафаэль Надаль (Испания) – Адриан Маннарино (Франция)
- окончание матча Александр Зверев (Германия) – Денис Шаповалов (Канада)
Комментатор: Илья Геец
11:00 (мск)
- Эшли Барти (Австралия) – Аманда Анисимова (США)
- Пабло Карреньо Буста (Испания) – Маттео Берреттини (Италия)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
Eurosport 2, Eurosport GOLD, приложение, сайт
3:00 (мск)
- Вероника Кудерметова (Россия)/Элис Мертенс (Бельгия) – Ий-Фань Сю (Китай)/Чжаосюань Ян (Китай)
Не ранее 5:00 (мск)
- Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция)
Комментатор: Илья Рывлин
Не ранее 7:00 (мск)
- начало матча Александр Зверев (Германия) – Денис Шаповалов (Канада)
- Танаси Коккинакис (Австралия)/Ник Кирьос (Австралия) – Ариэль Бехар (Уругвай)/Гонсало Эскобар (Эквадор)
Комментатор: Сергей Дерябкин
Александр Зверев
Фото: Getty Images
10:30 (мск)
- Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – в 13:30 мск переход на прямой эфир горнолыжного спорта
Комментаторы: Софья Авакова и Кирилл Дышловой
Смотри Eurosport в приложении или на сайте всего за 149 рублей в месяц, или воспользуйся выгодным предложением и оформи подписку на 12 месяцев по цене восьми – за 1199 рублей в год.
Australian Open
Надаль – о Хачанове: «Играл с хорошим соперником и другом»
Australian Open
Хачанов бился почти 3 часа, но уступил Надалю в третьем круге
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