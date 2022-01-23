Президент Tennis Australia Крейг Тайли заявил, что сербский теннисист Новак Джокович в будущем планирует участвовать в Открытом чемпионате Австралии.
«Да. Конечно, ему нужно еще отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он первая ракетка мира и очень любит Australian Open», – сказал Тайли.
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Джоковичу повторно аннулировали визу, так как он прилетел в Австралию невакцинированным без исключительных обстоятельств. Серба депортировали, а суд обязал его оплатить судебные издержки, но сообщалось, что эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии. Однако по закону правительство должно запретить Джоковичу въезд в страну на три года.
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Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.
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Источник: The Guardian.
Australian Open
Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение
Australian Open
Новак приобрел 80% акций компании, разрабатывающей лечение от ковида
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