Президент Tennis Australia Крейг Тайли заявил, что сербский теннисист Новак Джокович в будущем планирует участвовать в Открытом чемпионате Австралии.

«Да. Конечно, ему нужно еще отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он первая ракетка мира и очень любит Australian Open», – сказал Тайли.

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Джоковичу повторно аннулировали визу, так как он прилетел в Австралию невакцинированным без исключительных обстоятельств. Серба депортировали, а суд обязал его оплатить судебные издержки, но сообщалось, что эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии. Однако по закону правительство должно запретить Джоковичу въезд в страну на три года.

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Источник: The Guardian.

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