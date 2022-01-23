Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение Александра Зверева от Дениса Шаповалова (3:6, 6:7(2), 3:6) в 4-м раунде Australian Open. Канадец станет соперником Рафы по четвертьфиналу.

«Удивил ли меня результат? Не очень. Возможно, Саша отчасти считался фаворитом из-за своего рейтинга, но был ли он явным фаворитом этого матча, нет? Все знают, я уже не раз отмечал то, как силет Денис, когда он хорошо играет. Конечно, вы не ожидали от него победы в трех сетах, но это произошло.

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Я не видел матча, но результат говорит о том, что Денис провел отличную встречу. Не знаю, хорошо играл Саша или нет, но даже если он не играл фантастически, победа Шаповалова в трех сетах говорит о том, что он провел великолепный матч. Удивлен ли я? Совсем чуть-чуть. Если честно, то нет. Этот матч был неочевидным», – сказал Надаль на пресс-конференции.

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