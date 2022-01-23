Eurosport 1 (международный), Eurosport 4K, приложение и сайт

Начало – 3:00 (мск)
  • Даниэль Коллинс (США) – Элиз Мертенс (Бельгия);
  • Симона Халеп (Румыния) – Ализе Корне (Франция)
Теннис
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12/01/2022 В 17:08
Комментатор: Илья Геец

Даниил Медведев, Россия, Australian Open-2022

Фото: Getty Images

Не ранее 6:00 (мск)
  • Даниил Медведев (Россия) – Максим Кресси (США);
Комментатор: Александр Собкин
Не ранее 9:30 (мск)
  • Ига Швёнтек (Польша) – Сорана Кирстя (Румыния);
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев

Арина Соболенко, Беларусь, Australian Open-2022

Фото: Getty Images

Начало – 11:00 (мск)
  • Тэйлор Фриц (США) – Стефанос Циципас (Греция)
  • Кайя Канепи (Эстония) Арина Соболенко (Беларусь)
Комментаторы: Вадим Кольцов и Сергей Горбунов

Eurosport 2, Eurosport Gold, приложение и сайт

Начало – 3:00 (мск)
  • Кэролайн Долхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия) – Марта Костюк/Дарина Ястремская (Украина)
  • Хулиано Олмос (Мексика)/Марсело Аревало (Сальвадор) – Лючия Градецка (Чехия)/Гонсало Эскобар (Эквадор)
Комментатор: Николай Саприн
Не ранее 6:30 (мск)
  • Алекс Де Минаур (Австралия) – Янник Синнер (Италия)
  • Окончание матча Марин Чилич (Хорватия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Комментаторы: Екатерина Бычкова и Александр Каливод
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