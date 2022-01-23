Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и эксперт Eurosport Матс Виландер раскритиковал третью ракетку мира Александра Зверева.

После победы над Раду Алботом в третьем круге открытого чемпионата Австралии Зверев ответил: «Я многим жертвую, чтобы играть в теннис. Я зарабатываю на этом хорошие деньги и хорошо себя чувствую». Уже в следующем матче Саша проиграл Денису Шаповалову (3:6, 6:7 (5), 3:6) и вылетел в четвертом круге.

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«Рафа, Роджер и Новак не говорят про деньги». Виландер критикует Зверева

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«Мне показалось интересным, когда его спросили о жертвах для выступления в ATP-туре. Никогда не слышал, чтобы Надаль, Федерер или Джокович упоминали деньги. А Саша постоянно говорит об этом в духе: «Да, я постоянно в разъездах, бла-бла-бла, но это хорошая работа, я зарабатываю кучу бабла». И я такой: воу, а это интересно.

Рейтинговые очки, турниры – я все понимаю. Надеюсь, что Саша поймет, что он хочет быть не просто первой ракеткой мира. В глубине души ему нужно быть лучшей версией себя и не надеяться, что все придет само собой.

Мы просто привыкли к этому у Рафы, Роджера и Новака. Эти трое установили планку так высоко, что мы привыкли к тому, что все обязаны поступать так, как они. Думаю, Саша справится. Он еще станет первой ракеткой мира, и мне кажется, что Зверев выиграет «Шлем» в этом году. Сегодня был просто не его день, и нам нужно понять почему», – сказал Виландер.

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