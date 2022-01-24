Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал скандал с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии.
«Вакцинироваться по состоянию здоровья – это не то же самое, что прививаться только ради участия в теннисном турнире. У каждого должно быть право на мнение. Люди, которые вакцинируются, делают это, потому что верят в прививку, считают ее эффективной против болезни.
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У каждого свое мнение. Людей нельзя заставлять делать прививки только для того, чтобы они могли работать. Я сделал прививку, поскольку считаю, что вакцина защищает меня, а не для того, чтобы играть в футбол. Это разные вещи», – сказал Златан в интервью Journal du Dimanche.
Теннис
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Депортированный из Австралии Джокович намерен вернуться на Australian Open – об этом рассказал президент Tennis Australia.
А еще Новак подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение. Сумма иска будет внушительной.
Серб отказывается от прививки, потому что верит в альтернативное лекарство от ковида. Джокер даже приобрел 80% акций компании QuantBioRes.
Источник: Corriere dello Sport
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