Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал скандал с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии.

«Вакцинироваться по состоянию здоровья – это не то же самое, что прививаться только ради участия в теннисном турнире. У каждого должно быть право на мнение. Люди, которые вакцинируются, делают это, потому что верят в прививку, считают ее эффективной против болезни.

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У каждого свое мнение. Людей нельзя заставлять делать прививки только для того, чтобы они могли работать. Я сделал прививку, поскольку считаю, что вакцина защищает меня, а не для того, чтобы играть в футбол. Это разные вещи», – сказал Златан в интервью Journal du Dimanche.

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Источник: Corriere dello Sport

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