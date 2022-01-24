Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, переиграв в четырех сетах американца Максима Кресси – 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5. В интервью Eurosport.ru Медведев рассказал о психологической атаке на соперника во время матча и о небольшом повреждении, из-за которого пришлось брать медицинский перерыв.

– Хочу спросить про твои эмоциональные выкрики во время игры после розыгрышей. Это была сознательная психологическая атака на соперника?

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– Сознательной она точно не была. Если быть совсем честным, долго объяснять. Можно сказать, что встал не с той ноги, но все бывает. В такие дни, когда все немного бесит. Три или пять лет назад я бы из-за этого намного хуже играл и вообще кидал бы по всему корту ракетки и не хотел играть в теннис. Сегодня были эмоциональные всплески, которые не помешали показывать хороший теннис.

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– Ты упомянул, что стал делать, как один человек (провоцируя соперника – Eurosport.ru). Не хочешь назвать фамилию?

– Не думаю, что он один. Некоторые люди так делают. Так получилось, что когда я это говорил (ведь мое главное желание – это победить) – при этом старался не говорить ничего про Максима неуважительно. Говорил больше про ситуацию, но думал: «Ну ладно, может, это ему в голове сыграет, и он первую из-за этого не подаст и подумает, как мне не везет, и вот сейчас он опять не сможет попасть в линию и что-нибудь такое». После того, как я выкрикивал, думал, что это мне вряд ли поможет.

– Тактически как оцениваешь свою игру, учитывая его стиль? Как получилось к нему адаптироваться?

– Мне кажется, тактически я почти все в матче сделал правильно за исключением мелких моментов. Например, тай-брейк третьего сета – совершенно не ожидал, что он справа начнет принимать все в корт. Смотря назад, может, надо было где-то подать под лево, чего я не делал весь матч, потому что он не ошибался справа. Он крутой игрок и поэтому в важные моменты собирался и что-то менял. Я много чего пытался сделать во время матча, и многое работало, но были мелкие моменты, где немного не везло, где-то сам ошибался. Рад, что все закончилось в мою пользу.

– В третьем сете ты брал медицинский перерыв. Что произошло, мешало ли это в дальнейшем?

– Много пришлось сегодня бегать вперед после приемов, когда он укорачивал слета. Поэтому немного заболела ягодица. У него потом было то же самое, что смешно – я посмотрел налево и думаю: «То же самое, что ли?» Ничего серьезного, дня отдыха хватает всегда, чтобы такие вещи залечить. А будет побаливать – обезболивающие есть.

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