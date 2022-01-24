Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге она в трех сетах уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи со счетом 6:4, 2:6, 4:7(7).

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. В первых трех раундах Соболенко неизменно проигрывала первый сет, а затем совершала камбэк, но на этот раз зачем-то выиграла стартовую партию и погубила себя. Главной проблемой белоруски снова стали двойные ошибки – их она допустила 15 штук (при семи эйсах).

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В решающей партии Арина отыграла подачу соперницы на матч со счета 0-40 (суммарно – четыре матчбола) и повела 6:5, 15-0, но все же уступила.

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Канепи, которая впервые вышла в 1/4 в Австралии и повторила свой лучший результат на «Шлемах» (на всех мэйджорах выступала в четвертьфинале), за выход в четверку сильнейших сыграет с Игой Швёнтек.

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