«Папа! Я это сделала!» – прощебетала 17-летняя испанка Аранча Санчес-Викарио после победы над легендарной Штеффи Граф в финале «Ролан Гаррос»-1989. Каталонский шмель, как прозвали Аранчу за молниеносное передвижение по корту и чемпионский характер, вспорхнула на трибуны к родителям и расплакалась. На год каталонка стала самой юной чемпионкой парижского мэйджора – в 1990-м ее достижение перекрыла 16-летняя Моника Селеш.

Семья Санчес-Викарио считалась идеальной: два старших брата тренировали чемпионку, отец распоряжался деньгами и привлекал спонсоров, а мама обеспечивала комфорт дочери и команды за пределами корта. При такой поддержке Аранча уверенно косила трофеи, выиграв 14 турниров «Большого шлема» (четыре в одиночном разряде, шесть в парном и четыре в миксте). Испанка входила в десятку лучших в мире в течение 11 лет, ненадолго поднявшись на первое место в 1995 году.

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Штеффи Граф и Аранча Санчес-Викарио после финала «Ролан Гаррос»-1989 Фото: Imago

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Помимо заряженности на борьбу и фантастической работоспособности Аранча отличалась склонностью к суевериям. Куча амулетов, ритуалов (например, ступать на корт только с правой ноги), а еще неизменные две сумки. В одной располагался теннисный инвентарь, а в другой, поменьше, померанский шпиц Чарли. Девушка брала его повсюду, считая, что пес приносит удачу. Во время игр за собакой приглядывала мама.

Санчес-Викарио прилично зарабатывала – за карьеру она набила 17 млн евро призовых, а с учетом рекламных контрактов сумма составила почти 50 миллионов. Спустя 20 лет после ухода Аранчи из тенниса в 2002-м от этих денег не осталось ни гроша. Многие спортсмены после окончания карьеры становятся банкротами, но Санчес-Викарио приходится особенно тяжело из-за санкций и бесконечных судов. Спортсменке нечем погашать долг, который за почти десятилетнюю тяжбу вырос с учетом штрафных санкций и процентов до 7,5 млн евро.

Самым худшим бременем Аранча считает даже не долг, а проклятья со стороны когда-то такой родной семьи. Они так поругались, что в 2016 году братья выгнали теннисистку с похорон ее отца. В полный же треш жизнь Санчес-Викарио превратилась два года назад, когда бывший муж подал на нее в суд на за право опеки над двумя детьми. «Периодически я не могу заснуть из-за осознания, в какой кошмар превратилась моя жизнь. Раньше я думала, что самое сложное – победить в финале «Шлема», но есть гораздо более трудные и непостижимые вещи», – расплакалась Аранча на презентации автобиографии Vamos! в 2012 году.

Аранча Санчес-Викарио с мамой и любимой собакой Фото: Getty Images

Испанка рассказала в книге об огромном давлении со стороны матери и отца, и в этом она похожа на других теннисисток, которых родители воспринимали исключительно как инструмент для обеспечения безбедной жизни. Аранчу не били ботинком по голове за ошибки на тренировках, как Мирьяну Лючич, но она никак не могла избавиться от чувства, что находится в рабстве пусть и у родных людей. «Папа требовал отчета о тратах, а мама отказывала в покупке новой вещи, если она ей не нравилась», – сокрушалась четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В попытках избавиться от постоянной опеки девушка выскочила замуж за спортивного обозревателя Хуана Вехильсома всего месяц спустя после знакомства. Брак не сделал Аранчу счастливой: из-за турниров и занятости Хуана на работе молодые люди редко виделись и расстались всего восемь месяцев после обмена кольцами. Как часто бывает в таких случаях, мама наехала на дочь с упреками: «Я же говорила, что он тебе не подходит. Давай-ка лучше сосредоточься на теннисе».

Мнительная каталонка почувствовала себя такой же разбитой, как и в финале Australian Open-1995 против Мари Пирс. В середине первого сета Санчес-Викарио стало плохо из-за страшной жары, сильно поднялось давление, и она с трудом доиграла матч, уступив в двух сетах. Теннисистка трижды побеждала в Мельбурне в паре, но одиночный мэйджор в Австралии так ей и не покорился.

Тяжелую депрессию по окончании карьеры Аранче помог развеять бурный роман с бизнесменом Хосепом Сантакана в 2006 году. Испанке на тот момент исполнилось уже 35 лет, но родители восприняли кавалера как угрозу их стабильности. Они наняли детектива для слежки за Сантаканой и выяснили, что он на мели и к тому же в свободное от романтических отношений с их дочерью время встречается с другими женщинами. Родители были в шоке, когда теннисистка объявила о свадьбе, но все их доводы не связываться с жигало не были услышаны. Отец согласился прийти на церемонию только после того как узнал о беременности дочери.

После женитьбы на известной спортсменке заботливый и внимательный Сантакана превратился в самовлюбленного деспота. Сбежав из одного плена, Аранча попала в другой. Вполне вероятно, ей было бы легче, добейся Хосеп своей главной цели – жить на заработанные теннисисткой средства. Но коварный план провалился. Когда супруг надавил на Санчес-Викарио отобрать у ее отца право на управление активами, то выяснилось, что папа был никудышным менеджером. На счетах коммерческого бренда Санчес-Викарио La Familia осталось лишь несколько сотен тысяч долларов.

Аранча с мужем Хосепом и первенцем Фото: Getty Images

Униженная и оскорбленная Аранча подала в суд на родителей, но выставить их крайними не удалось. Под всеми сделками стояла ее подпись – теннисистка настолько доверяла отцу, что не вникала в суть договоров. И все же спортсменке кое-что перепало. La Familia принадлежало несколько объектов недвижимости в Барселоне, Малаге и Компостеле, которые отошли теннисистке. Муж так накачал Санчес-Викарио ненавистью к родителям, что она отобрала у них квартиру в центре столицы Каталонии. Ее не остановила даже тяжелая форма рака кишечника, диагностированная отцу.

Аранча и Хосеп планировали продать несколько домов, чтобы выручить деньги, но им помешал еще один несчастный случай. Десять лет назад Испания ужесточила меры по выявлению и наказанию лиц и компаний, хранящих капиталы в офшорах с целью уклонения от уплаты налогов. Еще в начале карьеры отец теннисистки убедил ее стать резидентом Андорры, чтобы не терять половину заработков на родине. Тогда так делали многие спортсмены и селебрити – гонщик Фернандо Алонсо и теннисист Карлос Мойа, а также певица Монсеррат Кабалье. Верховный суд доказал, что это была лишь уловка и обязал Аранчу выплатить 5,2 млн евро.

Аранча Санчес-Викарио с другом Фернандо Алонсо Фото: Getty Images

Таких денег у спортсменки не было, поэтому она обратилась за помощью в банк из Люксембурга Sabadel, в котором хранила сбережения во время карьеры. По гарантийному соглашению банк погасил долг спортсменки, а она обязалась возместить эту сумму в течение двух лет, после чего насчитывалась пеня.

«Иногда мне казалось, что это какой-то дурацкий розыгрыш. Я не могла сосредоточиться на работе, страдала от неврозов и бессонницы. А мне еще нужно было воспитывать детей и решать кучу других проблем», – стонала жившая на материнское пособие теннисистка. Измотанная женщина мало походила на героиню фильма «Москва слезам не верит», у которой в 40 лет жизнь только началась. Испанка знала, что муж ей изменяет, но на истерики у нее уже не осталось сил. Более того, Аранча полностью доверилась Сантакану в решении финансовых проблем.

Деятельный супруг решил обойти запрет на продажу недвижимости с помощью подставной компании Huslia SA, зарегистрированной в Уругвае. Хосеп убедил Аранчу передать права этой структуре на продажу нескольких квартир и домов. В результате подобных махинаций пара выручила 3,5 млн евро и в 2016 году сбежала от правосудия в Майами.

Аранча плачет на презентации своей книги Фото: Getty Images

За несколько лет долг теннисистки перед Sabadel вырос с 5,2 млн евро до 7,5 млн, в связи с чем в 2018 году было начато уголовное производство. Победительнице 14 турниров «Большого шлема» светит четыре года тюрьмы. Санчес-Викарио пожаловалась журналистам, что на махинации ее подбил муж, который теперь дистанцировался от проблем – Сантакан заявил, что Аранча сама виновата и подал на развод. Он не только ушел к другой женщине, похитил со слов спортсменки все ее трофеи, но и потребовал через суд опеки над детьми – Хосеп сослался на глубокую депрессию Викарио.

Ситуация для теннисистки критическая и практически безвыходная. У нее нет денег, мучает депрессия. В декабре 2021 года первая испанка в истории Международного зала теннисной славы отметила 50-летие в крохотной квартире на окраине Барселоны. К счастью, не в одиночестве. Вместе с семьей ее приехал поздравить брат Эмилио, владелец известной теннисной академией Emilio Sanchez.

Санчес-Викарио с братом Эмилио Фото: Getty Images

Несколько лет назад, когда Аранча несколько недель подряд не выходила из дома из-за сильного нервного напряжения, Эмилио словно что-то почувствовал. Он приехал к сестре домой и вместо ставших привычными за долгие годы выяснений отношений нежно обнял и поддержал. Родные люди забыли все обиды и сегодня наслаждаются общением – таким же искренним и чистым, как в детстве. Ведь это гораздо важнее и дороже любых денег.

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