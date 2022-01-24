Eurosport 1 (международная и русская версии), Eurosport 4K, приложение и сайт
Начало в 04:30 (мск)
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- Барбора Крейчикова (Чехия) – Мэдисон Киз (США)
Теннис
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Комментатор: Илья Рывлин
Не ранее 06:00 (мск)
- Рафаэль Надаль (Испания) – Денис Шаповалов (Канада)
Комментаторы: Николай Саприн и Вадим Кольцов
Денис Шаповалов
Фото: Getty Images
Начало в 11:00 (мск)
- Эшли Барти (Австралия) – Джессика Пегула (США)
Комментаторы: Анастасия Мыскина и Владас Ташев
Приблизительно в 13:00 (мск)
- Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия)
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
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Australian Open
Грудничок побывал на 5-сетовике Циципаса – наверняка оценил игру
Australian Open
Фритц очень хотел в 1/4, но Циципас выстоял 5 сетов и подал на матч
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