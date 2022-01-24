Комментаторы каналов Eurosport Илья Геец и Максим Янчевский в новом выпуске подкаста «Хард и грунт» расскажут вам самое интересное из того, что произошло на первой неделе Australian Open. На повестке:
- сенсация, которую сотворил Денис Шаповалов;
- есть ли какие-то варианты мужского финала, кроме Надаль – Медведев;
- отсутствие на турнире Новака Джоковича;
- перспективы женской сетки.
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Это и многое другое вы можете услышать в новом выпуске подкаста «Хард и Грунт».
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Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – просто кликни на ссылку, окунись в интереснейший разговор и узнай много нового из первых уст.
Также вы можете прослушать подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify.
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