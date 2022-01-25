Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче 4-го круга Australian Open с Максимом Кресси.

«Было очень необычно, когда Даниил говорил о сопернике вслух, а потом признавался в том, что таким образом пытался залезть ему в голову. Все пытаются как-то сбивать соперника с толку, но обычно стараются делать это в рамках правил. В 1980-х был один конкретный игрок, американец Джимми Коннорс, который определенно пытался залезть в голову своим противникам. Медведев повел себя очень честно», – сказал Виландер.

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