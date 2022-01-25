Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу четвертьфинального матча против Дениса Шаповалова из Канады.

Рафа добился непростой победы со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. При этом 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» установил личный антирекорд по количеству двойных ошибок в матче – 11. В четвертом сете Надалю пришлось вызвать на корт врача из-за проблем с животом.

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«Я был совершенно разбит. Очень тяжелый день, очень жарко – я не был к такому готов. Я начал матч здорово, но в начале пятого сета мне повезло. Играть с таким соперником как Денис очень сложно. Он очень талантливый, очень агрессивный, мощно подает – особенно вторым мячом.

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У меня были шансы в начале третьего сета, когда в одном гейме я вел 30:0, в другом 30:15 и не попал обводящий по линии. Я их упустил, а потом навалилась усталость, и он добавил. Невероятно, что я смог выйти в полуфинал. В четвертом сете у меня появились проблемы с желудком. Я попросил лекарство, а после четвертого сета в подтрибунном помещении мне померили давление и убедились, что все нормально.

В итоге все равно было так себе. Мне повезло, что в пятом сете я здорово подавал. Мне уже не 21 год, поэтому здорово, что после такого матча у меня будет два выходных. Вообще я нормально себя чувствовал в плане движения, но условия были очень сложными – последние полторы недели я с таким не сталкивался. Но это была хорошая проверка, и я надеюсь, что буду готов к полуфиналу», – сказал Надаль в послематчевом интервью Eurosport.

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