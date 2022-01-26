«Это безумие, – кинул на эмоциях Оже-Альяссим в Майами-2019, когда Денис и Феликс выскочили в 1/2 финала «Мастерса» из разных частей сетки. – Все очень взволнованы дома. Думаю, что канадские игроки верят в большое будущее». Полуфиналисты сдались Роджеру Федереру и Джону Изнеру, но мир зашептал о прорыве канадского тенниса.

Феликс Оже-Альяссим в Майами-2019 Фото: Getty Images

Ad

Теперь на всех парах они поджигают сезон-2022: парни оформили бывших чемпионов ATP Cup испанцев в австралийском финале, выбили Сашу Зверева из гонки за первую строчку АТР, потрепали Рафу Надаля в четвертьфинале и попытаются разложить вторую ракетку мира Даниила Медведева. Канадцы в последние годы регулярно гостят в финальной стадии турниров «Большого шлема» – не идет у них разве что грунтовый мэйджор. После взлета на третью строчку рейтинга Милоша Раонича и на пятую Эжени Бушар в топ-15 сверкают Оже-Альяссим и Шаповалов. Андрееску на время столбила №5 WTA, а Лейла после финала USO-2021 вскочила на 24-ю строчку чарта.

Australian Open Виландер похвалил Медведева за честность после матча с Кресси 21 ЧАС НАЗАД

Массовые заходы канадцев на «ТБШ» – результат системы, которую начали выстраивать в 2000-х – по примеру более успешной в стране хоккейной культуры создали и теннисную. В начале нулевых за это взялся директор по развитию Хатем Макдади. «Мы создали эту культуру, начав с теннисных клубов: разработали программы, наняли лучших тренеров».

Первый шаг федерации – строительство четырех национальных центров, куда бы стекались все проспекты. Главный, в Монреале, принимает начинающих профи старше 15 лет – его в 2007 году возвели с доходов от Rogers Cup – «Мастерса» в Торонто. Более молодые набираются скиллов в аналогичных учреждениях Ванкувера, Торонто и Калгари. Спортсмены могут тренироваться и в любой другой части Канады – работает сеть частных клубов. Так федералы позаботились о будущей чемпионке USO-2019 Андрееску: ей не пришлось переезжать в национальный центр Монреаля – Бьянка тренировалась дома. Центры рассчитаны на пару десятков игроков, а самым талантливым гарантирован полный пакет на 150 тысяч долларов в год: тренировки, проживание, поездки, образование.

Бьянка Андрееску Фото: Getty Images

Кроме частных инвестиций, теннис в стране вытягивает спортивная федерация: каждый год на развитие она дает 600 тысяч долларов (это лишь 2% от годового бюджета федерации), в копилку и помощь провинции Квебека – они жертвуют около двух миллионов. Регионы регулярно участвуют в федеральных грантах SuperBuild, например, на обновление инфраструктуры – так чинили главный стадион на 14 500 мест, 12 открытых и восемь крытых кортов в Торонто. Благодаря донатам теннисные центры приносят гигантскую выручку – ежегодно турнир собирает 150 тысяч зрителей: в разные годы посмотреть на Андре Агасси, Монику Селеш, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и сестер Уильямс заезжал весь мир.

Вложения постепенно окупались, что давало возможность приглашать топовых тренеров, спарринг-партнеров, в национальном центре предоставляли медицинскую помощь и физио. Будущих топов тренировал коуч Бориса Беккера и Горана Иванишевича австралиец Боб Бретт, договорились и с Луи Борфига, прославившийся обучением в федерации тенниса Франции. Чтобы конкурировать за таланты, Tennis Canada также стала подражать хоккею: предлагать родителям приятные для кошелька детские программы в возрасте от четырех лет.

Боб Бретт Фото: Getty Images

Никакие бы ходы федерации тенниса не прижились, не взлети канадские парники Даниэль Нестор и Себастьен Ларо, которые выиграли олимпийское золото Сиднея в 2000-м. Их успех и стимулировал молодежь задуматься о теннисе, а Tennis Canada запустить систему. Случайность или нет, но именно в нулевые и родилась четверка нынешних топов. Другим, более зрелым примером для подражания стала Эжени Бушар. В 2014-м 20-летняя канадка сотворила сенсацию: сыграла в финале Уимблдона, дошла до 1/2 финала на двух из трех мэйджоров и поднялась в рейтинге до пятой строчки – в то время Андрееску, Оже-Альяссиме и Шаповалов только начинали.

«Влияние Бушар было огромным. В течение многих лет мне говорили, что женщины из Канады не могут брать титулы, но она все опровергла. Эжени воодушевила нацию», – уверен канадский теннисный журналист Том Теббут.

Эжени Бушар и Петра Квитова в финале Уимблдона-2014 Фото: Getty Images

Раонич же считает, что за последнее десятилетие федерация добилась успеха из-за грамотного объединения людей. «Это не работает, если вы соревнуетесь друг с другом только два раза в год на национальных соревнованиях. Игра против друг друга очень мотивирует. У меня было так с Поспишилом, а затем у Феликса с Денисом».

«Мы преуспели благодаря результатам друг друга, – уверен Шаповалов. – Каждый раз, когда я вижу, как Феликс побеждает, я говорю себе: «Давай тоже попробуем победить». Это было здорово на юниорах. Посмотрим, как далеко мы сможем подняться вместе». С тактикой они не прогадали: Денис брал юниорский Уимблдон в 2016 году, а всего два месяца спустя Феликс оформил титул в Америке. Сегодня пара идет параллельными курсами и на взрослых «ТБШ»: оба дошли до четвертьфинала Australian Open-2022.

Залогом успеха стали правильный менеджмент, создание эко-системы подготовки резерва, куда стекаются лучшие, а также топовые тренеры и необходимый персонал во время сложного перехода от юниоров к профессионалам. Теорией успеха считается и внутренняя конкуренция между провинциями. «Если бы в 2010 году кто-нибудь мне сказал: «У нас может быть шанс побороться за турниры «Большого шлема» в одиночном разряде», я бы не воспринял это всерьез», – вспоминал Раонич.

Канада – не Испания или Италия, где некрытые теннисные корты разбросаны вдоль побережья, а погода способствует тренировкам круглый год. Север Америки напоминает центр России по инфраструктуре и климату: зимой там -20, летом – до +35. Но условия заставляют их подстраиваться: работать централизованно, тащить теннисистов из юниоров в профессионалы, искать инвесторов и договариваться о федеральном финансировании. Возможно, такой подход могла бы перенять и Россия – тогда бы русские звезды не рассыпались по Монте-Карло, Ницце и Барселоне, а могли становиться топами в Екатеринбурге, Омске, Кирове? Москве или Сочи.

Рафа Надаль уже выбил одного канадца – Дениса Шаповалова – с пути к финалу «ТБШ». На очереди его соотечественник Оже-Альяссим? Ответ в подкасте Eurosport.

Australian Open Медведев – о матче 1/8: «Встал не с той ноги, в такие дни все бесит» ВЧЕРА В 13:46