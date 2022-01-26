Новозеландский теннисист Майкл Винус высказался о провокациях Ника Кирьоса и поведении болельщиков в четвертьфинале парного разряда Australian Open.

Танаси Коккинакис и Ник Кирьос обыграли Майкла Винуса и Тима Пуэца со счетом 7:5,3:6, 6:3. После матча новозеландец пожаловался на невыносимое давление публики, которая слишком агрессивно поддерживала соотечественников.

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«Это было похоже на цирк, а не на теннисный матч. Между подачами они подбадривали толпу, заставляли ее аплодировать. Если бы с Кирьосом так поступали, старичок бы с ума сошел. Он и без этого там взбесился.

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Удивительно: он может выбить мяч, попасть в ребенка, и люди говорят, какой он хороший парень – только потому что потом он подарил ему ракетку. Каждый раз, когда мы возвращались за мячами для подачи, то слышали что-то о себе и наших семьях.

Что касается зрелости – в эти моменты вы понимаете, почему он до сих пор не реализовал свой потенциал и, вероятно, никогда не сможет. Его уровень зрелости находится где-то на уровне 10-летнего ребенка. Хотя, наверное, сказать так будет даже щедро.

Я получил невероятное количество сообщений – намного больше, чем когда-либо раньше. И очень часто люди писали о том, как они смущены поведением толпы. Они сожалеют, говорят, что такого не должно быть. Но у него всегда будут сторонники, он всегда развернет ситуацию в свою пользу. Хотя в конце концов понятно, что он полный мудак».

Источник: 1News

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