Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в четвертьфинале Australian Open соперника из Канады Феликса Оже-Альяссима – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4.

Матч продолжался 4 часа и 30 минут. За это время Медведев исполнил 15 эйсов, совершил 9 двойных и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. На счету Оже-Альяссима 18 эйсов, 4 двойных и всего 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

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Решающим моментом встречи стал матчбол у Феликса на подаче Даниила в конце четвертой партии, но канадец его не реализовал.

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Теперь Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом в 1/2 финала Аustralian Open – именно такой полуфинал предсказывали эксперты.

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