Что всегда отличало Рафу, Новака и Роджера от прожженных топов или юных вундеркиндов? Верно! Звериное желание играть и выигрывать при любом счете, в любых условиях и кондициях. Фразы «не мой день» для них просто не существует. И если в фигурке компонент «ультра-си» – это четверные в каскаде, то в теннисе – сила воли. Когда игра совсем разваливается, выручает менталка и внутренняя уверенность в возможности перевернуть матч. Не зря в блиц-интервью после матча Медведев вспомнил именно это качество великой тройки.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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«Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: «А что бы сделал Новак?» Он один из величайших чемпионов – как и Рафа с Роджером, они выиграли много таких матчей. И я подумал, что заставлю соперника работать. Если хочет выиграть, пусть борется за каждое очко. Даже если будет вести 5:0, 40-0, я буду его выматывать на следующий матч. Буду бороться до конца. Это сработало. Мне удалось прибавить».

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Сила воли Дани, его вера в себя даже не в лучших кондициях и перевернула матч. Должное надо отдать и Феликсу – канадец играл фантастически и провел, наверное, лучший матч в карьере. Работали всего его удары, приправленные сочной первой за 210 км/ч. Прострелить с бэкхенда по линии? Запросто! Сыграть обратным кроссом с форхенда? Пожалуйста! А главное, физически канадец смотрелся свежим и проседал редко – с выносливостью и уверенным завершающим ему точно помог дядя Рафы Тони Надаль.

Медведев врубил покерфейс и буднично отыграл матчбол

Даниил же до тай-брейка третьего сета ошибался на каждом втором мяче, баланс виннеров и анфорсов – в минусе, предательски не попадала и первая. Казалось, тот самый «не его день» настал – ведь русский всего однажды на «ТБШ» отыгрывался с 0:2 (против Марина Чилича в 3-м круге Уимблдона-2021), а видимых ресурсов переломить ход не было – Феликс поймал вдохновение. Конечно, помог небольшой перерыв из-за дождя и закрытие крыши, но он лишь дал русскому слегка отдышаться: тай и так был за ним.

За первым камбэком последовал не менее волнительный – Феликс упустил матчбол на приеме в четвертой партии, а такое топы не прощают. В лучших традициях Биг-3 Даниил тут же нашел лазейку для брейк-пойнта – футбольная философия работает и в теннисе. Если Феликс еще пытался воспрять в пятом сете, то с Чиличем в 2021-м пятисетовый камбэк Медведева определенно просматривался: хорват, в отличие от канадца, не молод, да и замучали его частые перерывы на травмы – тогда нет игрового тонуса.

В финале же против Рафы на USO-2019 Даниил также горел 0:2, отыгрался под вой трибун, а через час уже влюбил в себя настроенную против публику. Тогда русский едва выдохнул от длительной погони и поэтому тут же упустил камбэк. Российский теннисист сам не был готов к происходящему, вернулся в игру, превозмогая и обстоятельства, и усталость, и Рафа.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

До этой стадии сетка и не намекала на проблемы – со всеми у Дани плюсовая личка. Медведев ведет и у Циципаса (6:2), но важнее совсем не цифры: русский понимает, что может вытащить любой матч, главное – верить в себя и никогда не сдаваться. Кто знал, что банальные, но такие действенные слова помогут ему добраться до полуфинала АО. Пройдя испытание пяти сетов, теперь Медведев достаточно прокачан для второго трофея «ТБШ» подряд.

Australian Open Медведев отыгрался с 0:2 по партиям и вышел в полуфинал АО 3 ЧАСА НАЗАД