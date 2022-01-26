У второй ракетки мира Даниила Медведева спросили, правда ли, что он по ходу победного матча с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open, который закончился со счетом 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4, подражал стону канадца. Также Даниил поделился эмоциями и мыслями в сложный момент о том, что бы сделал Новак Джокович для победы.

«У меня нет идей и нет никаких мыслей, как я это сделал. Все, что я знал, так это то, что нужно подавать. Никогда не знаешь, что произойдет со второго мяча. Сложно ответить, что я изменил в ходе матча. Я играл не в лучший теннис, а он играл невероятно. Подавал невероятно. Он просто двигал меня по всему корту, и я не знал, что нужно делать. Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал о том, что бы сейчас сделал Новак. Это то, что прошло через мое сознание. Новак – великий чемпион. Так же, как Рафа и Роджер. И я решил, что заставлю его работать. Если он хочет победить, значит должен сражаться до последнего мяча. Даже, если я не пройду дальше, то усложню ему следующий матч на турнире. И я сумел поднять свой уровень игры. Я чувствовал, что момент меняется, и я заиграл лучше.

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Я вообще такой человек. Например, когда я разговариваю с лучшим другом или женой, то нервничаю – поэтому несознательно начинаю им подражать. Или если я много говорю с новым другом, то начинаю использовать его фразы или вести себя точно так же. И меня спрашивают: «Ты чего делаешь?» Конечно, я это делал не специально. Но он очень много вкладывал в свой стон, и когда я начал бороться за жизнь, то решил, что тоже буду стонать. И сейчас вспоминаю, что после некоторых розыгрышей даже думал: «Я сейчас стонал, как он?» Но это было не специально. И я не в каждом матче стону, как соперник. Но этот был упорным, и, может быть, сработало что-то подсознательное», – рассказал после встречи Медведев.

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