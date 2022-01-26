После победы в четвертьфинале Australian Open над Феликсом Оже-Альяссимом со счетом 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4 вторая ракетка мира Даниил Медведев дал интервью, в котором рассказал о роли дождя, отвлекающих моментах и рецепте победы над Стефаносом Циципасом от Новака Джоковича.

– Даниил, поздравляем с победой. Сумасшедший триллер, но кажется все же, что матч разделился на до и после. Как все обсуждают – до и после дождя. Как эта пауза тебя воодушевила, либо наоборот дала это маленькое время подумать, поразмыслить, что нужно сделать, чтобы выиграть этот ключевой тай-брейк?

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– На самом деле я думал, что в этот момент пауза может мне помешать. Потому что я чувствовал, что немножко начинаю набирать ход. Но действительно, когда закрыли крышу, легче стало играть, и подача полетела лучше, и удары сильнее, и стал больше входить в корт. Когда закрывают крышу, это действительно всегда имеет какие-то разные нюансы, то есть, наверное, немного легче мне стало попадать в корт. То есть, мяч быстрее опускался, более влажно было, но действительно, сегодня мне это помогло, да.

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– Хочется спросить о двух моментах. Я комментировал этот матч и два момента, которые мы не поняли: это твои жалобы на экран. В чем конкретно они заключались и почему в какие-то моменты встречи казалось, что ты словно рычал на корте?

– Рычал... Не знаю, нечего ответить. А насчет экрана, да, там, на самом деле, все просто было. Я не уверен, как это было в других матчах, но конкретно сегодня меня это отвлекало. В какой-то момент, видимо, оператор сменился или что-то другое произошло. Они перед подачей Феликса как бы... Перед моей подачей мне это не мешает: ты подбрасываешь мяч вверх, а я, получается, стою далеко, и мне этот экран видно. Они крупным планом брали все время Феликса, как он стучит мяч, прямо его голова. И как только он подбрасывал мяч, они ставили обычную камеру сверху. Соответственно, у меня он подбрасывает мяч и начинает мелькать перед глазами, как они меняют камеру. Я вообще не мог принять, но они быстро это убрали, и мне это очень сильно помогло. Потому что все, они оставили только вот эту далекую камеру, и мне это действительно очень сильно помогло сконцентрироваться. Это было в четвертом сете.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

– Но ты при этом операторам или не только операторам затем на камере написал «Not tired». Это кому было адресовано, и кому привет?

– Ну это такой сарказм, потому что матч, конечно, был жесткий. Не знаю, как я бегал страшно в четвертом-пятом сете, старался за всеми мячами, которые возможно и невозможно, и конечно, действительно устал после матча. Но так решил с сарказмом, с юмором к этому отнестись.

– Ну и наверное последний вопрос: ты в интервью на корте вспомнил про Новака. А что бы Новак сделал в полуфинале против Стефаноса Циципаса?

– Вот это мне интересно, потому что, понятное дело, у всех разные команды. Потому что все помнят, когда он в полуфинале, я уже не помню точно по минутам, но там 5 часов 20 минут играл с Марреем, если не ошибаюсь. А потом выиграл у Рафы – тоже 5 часов в финале. Как он это сделал, я не знаю, но, видимо, придется подумать и постараться сделать то же самое.

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