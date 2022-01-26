Даниил Медведев во второй раз в карьере отыгрался на «Шлеме» со счета 0:2 и пробился в полуфинал Australian Open. Узнали, что думают пользователи иностранных соцсетей об игре русского теннисиста в матче против Феликса Оже-Альяссима.

«Как могло такое случиться, что Медведев играл 5-сетовик и он не обращался за медицинской помощью, не отлучался в туалет и не искал другие способы манипулировать игрой, а сосредоточился и вел игру честно? Не все игроки подлые змеи!» – Shanthi Blanchard

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«Игра года! Это было невероятно. Почти 5 часов драмы, Медведев такой хваткий и упругий – нужно сочувствовать бедному Феликсу. Он сыграл лучший матч в жизни, но все равно не сломил Даниила», – Matthew__Tabet

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

«КАКОЙ МАТЧ! 4 часа 42 минуты высококачественного тенниса. 182 разыгранных очка, но последнее слово, как и у всех чемпионов, осталось за Медведевым», – name cannot be blank

«Этот упущенный матчбол не даст Феликсу уснуть. Медведев сломал его в пятом сете. Но еще больше канадца наверняка волнует даже не матчбол, а способность показывать еще более высокий уровень игры. Медведев смог прибавить, а Феликс остался на прежнем уровне. Поэтому Даниил победил», – Lisel E Douglas

«Медведев – отличный теннисист, но ему следует перестать искать любовь и поддержку болельщиков. Как однажды сказала Эшли Барти: «Проявите немного смирения и перестаньте ныть обо всем, и тогда вы полюбите людей!» – Mark S

«Позор австралийской толпе, освиставшей Даниила при упоминании им Новака и двух других чемпионов (Надаля и Федерера – Eurosport). Интересно, сколько из этих болванов когда-либо смогут выиграть 20 турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира в течение рекордных 357 недель!!!» – Click Clack

Даниил Медведев Фото: Getty Images

«Как он это провернул? Ну как? Легенда в своей лиге. Входящий в Новый мир №1», – Как он это провернул? Ну как? Легенда в своей лиге. Входящий в Новый мир №1», – Anchal Sood

«Каждый тренер по теннису должен показывать этот матч на своем уроке. Вы можете точно увидеть момент, когда менталитет обоих меняется, и Даниил возвращается к игре на своем лучшем уровне тенниса. Феликс невероятного уровня, мало кто может его удержать, но он тоже был силен», – matheus™

«Джокович должен гордиться этим. Он изобретатель этой тактики», – @Tennis

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