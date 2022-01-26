EUROSPORT 1 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ), EUROSPORT 4K, ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ
3:00 (мск)
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- Данилина/Хаддад Майя – Аояма/Сибахара
Australian Open
Медведев – о дожде: «Когда закрыли крышу, легче стало играть»
Комментатор: Илья Рывлин
Не ранее 6:30 (мск)
- Кирьос/Коккинакис – Гранольерс/Себальос
Комментатор: Илья Геец
Ник Кирьос
Фото: Getty Images
Не ранее 7:30 (мск)
- Алкотт – Шрёдер
Комментатор: Сергей Горбунов
Не ранее 11:30 (мск)
Барти – Киз
Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин
Эшли Барти
Фото: Getty Images
- Швёнтек – Коллинс
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
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