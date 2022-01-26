EUROSPORT 1 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ), EUROSPORT 4K, ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ

3:00 (мск)
  • Данилина/Хаддад Майя – Аояма/Сибахара
Australian Open
Медведев – о дожде: «Когда закрыли крышу, легче стало играть»
ЧАС НАЗАД
Комментатор: Илья Рывлин
Не ранее 6:30 (мск)
  • Кирьос/Коккинакис – Гранольерс/Себальос
Комментатор: Илья Геец

Ник Кирьос

Фото: Getty Images

Не ранее 7:30 (мск)
  • Алкотт – Шрёдер
Комментатор: Сергей Горбунов
Не ранее 11:30 (мск)
Барти – Киз
Комментаторы: Софья Авакова и Роман Комин

Эшли Барти

Фото: Getty Images

  • Швёнтек – Коллинс
Комментаторы: Анна Чакветадзе и Владас Ташев
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