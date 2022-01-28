«Я не буду говорить о Стефаносе, потому что он хороший парень. Но его отец – тупой, все считают, что он тупой», – взорвался на июльском выставочном турнире UTS 2020 года Корентен Муте. Француз рассказал все что думает в интервью, хотя прежде на корте повздорил с самим Циципасом. Причина: поведение отца Стефа Апостолоса, который подсказывал сыну между розыгрышами и во время подач соперника. «Не понимаю, в чем проблема. Мой отец пытается подбодрить меня перед подачей, он ни во что не вмешивается. Мой оппонент зачем-то раздувает из этого историю», – отрезал в комментарии после игры грек.

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Это был не первый и далеко не последний случай, когда противники жаловались на родителя и по совместительству тренера четвертой ракетки мира. За подсказки Апостолоса Стефанос почти в каждом матче получает замечания от арбитров, а самый жесткий эпизод случился в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где Циципасу противостоял прямолинейный и жесткий в высказываниях Фабио Фоньини. «Ты меня знаешь. Сделай что-нибудь, или я сам сделаю, – обратился по ходу матча к судье итальянец. – Скажи ему что-нибудь. Или я сам разберусь, поверь мне. Скажи ему, чтобы он закрыл рот».

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Апелляций и недовольств со стороны игроков было бы еще больше, если б многие из них не смирились с уже традиционным ритуалом Стефаноса и Апостолоса. Чтобы негатива стало меньше, Циципас пытался даже продвинуть идею легализации коучинга, но единомышленников у грека почти не оказалось. Дошло до того, что Стеф схлестнулся в соцсетях с Ником Кирьосом. «Красота тенниса в том, что ты выходишь на корт один! Некоторые решили играть без тренера, некоторые не могут его себе позволить. Но на корте все равны», – написал австралиец, на что Циципас заметил – большинство тренеров тем или иным способом все равно подсказывают во время матчей.

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Стефанос до сих пор ищет способы, как контактировать с боксом во время матчей, особенно на неудачных отрезках игры. На US Open-2021 Энди Маррей обвинил его в жульничестве во время туалетного перерыва: Циципас надолго покинул корт, а в это время его отец вел активную переписку в телефоне. Скандал сопровождал грека вплоть до вылета из турнира, а вылилось все в новое правило от ATP, по которому покинуть корт теперь можно не более чем на три минуты.

Наконец, свежайший кейс с участием Апостолоса и Стефаноса – нынешний US Open. Грек получил предупреждения за коучинг по ходу матчей против Бенуа Пэра и Тэйлора Фритца. В полуфинале ему играть с Даниилом Медведевым, и эта встреча едва ли пройдет без похожих осложнений. «Это нормальная ситуация. Апостолос действительно много говорит по ходу матчей, но таков уж его характер. Не думаю, что он изменится, – утверждал тренер Циципаса в Академии Патрика Муратоглу Керей Абакар. – Во время соревнований АТР он часто получает предупреждения и штрафы».

Можно сколько угодно обвинять Апостолоса в желании подсказать сыну, а самого Стефа – в попытке разозлить и сбить соперника, но скорее проблема кроется в слишком тесных взаимоотношениях между отцом и сыном. Они банально не могут друг без друга.

Стефанос Циципас с отцом Апостолосом Фото: Getty Images

«Не знаю, был ли у него выбор, но он просто рискнул. Просто отказался от себя и начал путешествовать со мной, – рассказывал Циципас ATP. – Я ценю то, что он сделал для меня, потому что это потрясающе. Немногие отцы сделали бы это для своего сына». Когда Стефу было 12 лет и с ним некому было ездить на турниры, Апостолос вызвался исполнить долг. Не имевший отношения к спорту грек уволился с работы и стал штатным тренером сына, которого поддерживает во многих решениях и на каждом этапе карьеры. При этом 54-летний мужчина старается совершенствовать не только сына, но также хочет расти сам и добиться равного Стефаносу прогресса в качестве тренера.

«Он лучше всех знает возможности и технический диапазон игры Стефа, – делилась подробностями работы отца и сына мама Циципаса Юлия Сальникова. – Вы не представляете, с каким упоением наш папа за полночь сидит за своим iPad, изучая, как работают другие тренеры, сколько новых идей он сначала переваривает сам, а потом предлагает практически на каждой тренировке». Несмотря на серьезный возраст и не самое спортивное телосложение Апостолос не ограничивается словесными подсказками, но и физически помогает Стефу на корте в перерывах между матчами.

Стефанос Циципас и его отец Апостолос Фото: Getty Images

Отец для Циципаса не только самый близкий родственник, товарищ, опора и тренер, но еще опытнейший психолог, которому спортсмен доверяет все свои переживания. Сам Апостолос рассказывал, с какими внутренними трудностями и страхами сталкивался сын с самых первых шагов в теннисе, но всегда получал от него мудрые советы. Через общение восстанавливал душевное равновесие и прогонял страхи.

В этом году Стефаносу исполнится 24 года, но он, как и десять лет назад, очень зависим от отца и семьи в целом (часто в интервью размышляет над тем, что ему скажут родители и как могут его наказать), и в этом проблему видят даже опытные игроки из прошлого. Особенно это касается происходящего во время матчей. «Если Апостолос пойдет на это [откажется от подсказок], Стефанос станет лучше как игрок. Когда у тебя рядом всегда есть отец, который говорит на ухо: «Подавай сюда, беги туда», ты не развиваешься», – заявил эксперт Eurosport Тим Хенмэн.

Стефанос Циципас Фото: Getty Images

Намеков на разрыв связи с отцом во время матчей поступит еще больше, но Стефанос вряд ли кого-то послушает. Ранимой и творческой душе грека необходим постоянный контроль и поддержка, и никто не справится с задачей лучше Апостолоса – мужчины слишком нуждаются друг в друге. «Стефанос дал мне шанс научиться [быть тренером]. Думаю, он стал лучшим университетом для меня, – признался Апостолос. – Это большая честь иметь его рядом со мной. Я его люблю. Он любит меня. Мы вместе с 12 лет, вместе путешествуем. Я ценю это».

Кажется, этот тандем не разорвать, а от его уничтожения станет только хуже. Ведь именно с отцом Стеф оказался так высоко, где он находится сейчас.

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