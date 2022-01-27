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4:00 (мск)
  • Форлис/Кублер – Младенович/Додиг
Теннис
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12/01/2022 В 17:08
Комментатор: Сергей Горбунов

Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

6:30 (мск)
  • Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Комментаторы: Николай Давыденко и Кирилл Дышловой
11:30 (мск)
  • Даниил Медведев – Стефанос Циципас
Комментаторы: Илья Геец и Максим Янчевский
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