Eurosport 1 (международный), Eurosport 4K, приложение и сайт
4:00 (мск)
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- Форлис/Кублер – Младенович/Додиг
Теннис
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Комментатор: Сергей Горбунов
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
6:30 (мск)
- Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Комментаторы: Николай Давыденко и Кирилл Дышловой
11:30 (мск)
- Даниил Медведев – Стефанос Циципас
Комментаторы: Илья Геец и Максим Янчевский
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