Американка Даниэль Коллинс после выхода в финал Australian Open поделилась детскими воспоминаниями о просмотре турниров «Большого шлема» и назвала вдохновлявших ее теннисисток.

«За кем я любила наблюдать на «Больших шлемах», когда была совсем юной? Вы знаете, возвращаясь в то время, как американка, я следила за играми с участием Винус и Серены Уильямс. Это были мои любимые матчи. Я всегда с нетерпением ждала возможности увидеть, во что они были одеты на корте. Я просила своих родителей разбудить пораньше утром, чтобы не пропустить их игры.

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Я размышляла о многом, но не могу вспомнить какие-то конкретные матчи. Однако я помню, что точно специально ждала некоторые из них. Я наслаждалась просмотром встреч Мартины Хингис и Анны Курниковой, любила наблюдать за становлением этих теннисисток. Играть на арене, где играло так много моих кумиров детства – это почти нереально. Это как раз то, о чем мы все мечтали, будучи детьми. Это особенный момент для меня. Я просто пытаюсь почувствовать все это», – рассказала Коллинс.

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Источник: пресс-конференция после полуфинала Australian Open.

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