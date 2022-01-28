Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четырех партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини и вышел в финал Australian Open.

Счет по сетам – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 55 минут. За это время Надаль сделал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Берреттини 14 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и сделал один брейк после двух попыток. Рафа сыграет в финале Мельбурна в шестой раз. В предыдущих 5 попытках он взял один титул. Ему не хватает второго Australian Open для двойного карьерного «Шлема».

Ad

Australian Open Матчи Медведева и Надаля. 12-й день Australian Open 14 ЧАСОВ НАЗАД

Медведев был в шаге от поражения, но все же сломил Оже-Альяссима в безумном четвертьфинале АО. Зачем ему нужны такие матчи

Australian Open «Мне уже не 21 год». Надаль – о проблемах в матче с Шаповаловым 25/01/2022 В 10:31