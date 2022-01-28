Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четырех партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини и вышел в финал Australian Open.
Счет по сетам – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 55 минут. За это время Надаль сделал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Берреттини 14 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и сделал один брейк после двух попыток. Рафа сыграет в финале Мельбурна в шестой раз. В предыдущих 5 попытках он взял один титул. Ему не хватает второго Australian Open для двойного карьерного «Шлема».
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В финале Надаль сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым. Топом греческого теннисиста сделал отец – из-за него Циципас часто попадает в скандалы и продвигает изменения в правила тенниса.
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