Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгунуэ в двух партиях обыграли представительниц Канады Кайлу Кросс и Викторию Мбоко, благодаря чему выиграли юниорский Australian Open в парном разряде.
Счет по сетам – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 57 минут. На пути к финалу Шнайдер и Нгунуэ обыграли австралиек Шарлотт Кемпенерс-Поч и Тэйлу Престон, американок Алексис Блохину и Лив Ховде, канадско-британскую пару Миа Купрес/Рана Стойбер и французско-иранский дуэт Наийя Беркоэчэа/Мешкатолзахра Сафи.
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Fourlis/Kubler - Mladenovic/Dodig - Australian Open
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