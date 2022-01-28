Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгунуэ в двух партиях обыграли представительниц Канады Кайлу Кросс и Викторию Мбоко, благодаря чему выиграли юниорский Australian Open в парном разряде.

Счет по сетам – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 57 минут. На пути к финалу Шнайдер и Нгунуэ обыграли австралиек Шарлотт Кемпенерс-Поч и Тэйлу Престон, американок Алексис Блохину и Лив Ховде, канадско-британскую пару Миа Купрес/Рана Стойбер и французско-иранский дуэт Наийя Беркоэчэа/Мешкатолзахра Сафи.

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Australian Open Надаль победил Берреттини и ждет в финале Медведева ЧАС НАЗАД

В финале Открытого чемпионата Австралии среди мужчин Рафаэль Надаль может сыграть с Даниилом Медведевым из России. Надаль уже вышел в финал благодаря победе над Маттео Берреттини , а Медведеву нужно победить Стефаноса Циципаса.

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