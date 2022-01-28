Вторая ракетка мира Даниил Медведев переиграл №4 АТР Стефаноса Циципаса – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1. Российский теннисист вышел в финал Аustralian Open, где за первый титул Мельбурна и второй «ТБШ» в карьере подряд поспорит с Рафаэлем Надалем. Игроки повторят финал 2019 года на US Open, где Медведев едва не совершил камбэк, уступая 0-2 по партиям – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Матч со Стефаносом Циципасом продолжался 2 часа и 40 минут. Медведев 13 раз подал навылет против пяти у соперника. Даниил сделал четыре двойных, когда у Циципаса их одна. Виннеров у теннисистов практически поровну: 39 против 34 в пользу Медведева. Русский взял четыре из 13 брейк-пойнтов, грек – два из четырех.

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