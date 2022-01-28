Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
«Полтора месяца назад я не знал, смогу ли вообще играть в теннис. Так что ничего не имеет значения, я просто наслаждаюсь играть и стараюсь показать все лучшее.
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Я начал матч очень хорошо. Первые два сета были лучшими для меня за долгое время. Я знаю, насколько хорош Маттео, он сильный опасный теннисист. В третьем сете я понимал, что в определенные моменты он нанесет свои удары. Нам приходится страдать, бороться, отвечать – только так можно достичь того, чего я достиг сегодня. Для меня многое значит снова быть в финале», – сказал Надаль, который вышел в свой шестой финал Открытого чемпионата Австралии.
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Прошлогодние проблемы для Рафы не в новинку. Он всю карьеру мучается из-за травм, но… почти всегда мощно воскресает. Так было и в прошлые разы.
В другом полуфинале Надалю надо болеть за Даниила Медведева. Иначе в финале его будет раздражать один греческий папа.
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