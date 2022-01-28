Российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью в полуфинале Australian Open. Второй ракетке мира не понравилось, что отец Стефаноса Циципаса подсказывал сыну, и во втором сете он получил предупреждение за визуальное оскорбление.
«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», – кричал Даниил.
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После того, как Медведев проиграл сет 4:6, он снова обратился к судье: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка». Даниил использовал сочетание little cat вместо синонимичного pussy, у которого имеются несколько значений, помимо «котенка». В их числе – трус, слабак, а также ***** [женщина легкого поведения] и ***** [женский половой орган].
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Отец Циципаса постоянно ему подсказывает. Мы предугадали, что Медведеву придется непросто с батей Стефаноса и рассказали о нем подробнее.
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