На недавней пресс-конференции Ник Кирьос толкнул неочевидный и очень зрелый спич: теннису тяжело принять яркие характеры и людей, которые идут своим путем. Австралийцу не нравится, что все внимание вечно приковано к топ-3, а промоушн АТР задвигает неординарных парней из некстген. Он даже сравнил великую тройку с богами, хотя туру, уверен он, нужны простые люди, в которых болельщики могут видеть себя.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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«Мы [Ник и Танаси Коккинакис] выводим игру на новый уровень – не только парный теннис. Я видел, что телерейтинги выросли на 45%. Вообще я считаю, что у тенниса проблема с яркими личностями. Последние лет десять продвигали только трех игроков, и сейчас это стало проблемой. Потом они начали толкать молодых ребят – и среди них есть интересные. Например, канадцы, как мне кажется, могут очень многого добиться».

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Но что, как ни ситуация с Рафой на этом АО, может быть более человечной и понятной многим? Надаль полгода тосковал по теннису из-за травмы – его всю жизнь мучает кость стопы. Теперь же испанец вернулся, и сразу в финал Australian Open – идет за рекордным 21-м «Шлемом».

Но отчасти Кирьос прав: теннисному миру приятнее смотреть на величавое спокойствие или эпичные истории преодолений, чем на психи, например, Дани Медведева. И если для трибун это очередной триггер, то для людей за кортом – честность: никто из нас не идеален и важно оставаться собой! Не с этой ли установкой мы сталкиваемся всю жизнь: на работе и в отношениях?

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А Медведев – такой и есть: вспыльчивый и по-спортивному агрессивный, но умеющий признавать свои ошибки. Даже на этом «ТБШ» в Австралии он нередко выходит из себя, но затем обязательно извиняется. В матче с Максом Кресси он назвал теннис оппонента очень скучным – американец вряд ли не услышал продолжительный крик. После четырех сетов против сеточника русский признался, что так и не считает вовсе, а просто хотел психологически подорвать уверенность Макса – залезть тому в голову. За хитрость русский извинился, но на этом перформансы не закончились.

В полуфинале со Стефаносом Циципасом он позволил себе значительно больше: обозвал судью тупицей и несколько раз в приказном тоне просил его обратить на себя внимание. Хотя до этого схлопотал предупреждение и мог поплатиться проигранным очком. Видимо, весь свой негатив он в этом выкрике и оставил. Едва не проиграв стартовую подачу после отданного второго сета, ближе к концу третьей партии Медведев собрался и брейканул соперника. А в четвертой надломленный грек с неидеальным из-за операции локтем совсем потух и лишь раз взял свою подачу.

Стефанос Циципас Фото: Getty Images

Частые стычки в карьере Дани уже можно собрать в отдельный сборник: еще в прошлом году он мог и не вернуться в игру после подобного инцидента. Как было в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати против Андрея Рублева. Вторая ракетка мира психанул на габаритную камеру, которая мешала ему прочесывать заднюю линию – и даже пару раз отомстил ей пинком. Даниил совсем потерял концентрацию и упустил борьбу за финал тысячника против Саши Зверева.

Не сколько игрой, а своим поведением Медведев и Кирьос показывают всю палитру человеческой природы. Такая наивность и максимальная незащищенность как раз и влюбляет в новых героев теннисного тура.

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