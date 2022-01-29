Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал поведение Даниила Медведева по ходу полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса.
После второго сета вторая ракетка мира наорал на судью из-за подсказок отца соперника и даже назвал судью тупым.
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«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей. Но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», – написал Оганян в твиттере.
Теннис
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Медведев разорвал судью и Циципаса. Читай о том, как психи помогли пройти первой ракетке России в финал AO.
После матча Даниил прокомментировал крики на судью и рассказал о способе обыграть Надаля. Надеемся, сработает!
«Смешно. Не самый зрелый человек в мире». Циципас тоже высказался о срыве Медведева.
Australian Open
Медведев – о способе обыграть Надаля и крике на судью
Australian Open
Медведев разорвал судью и Циципаса. Психи помогли пройти в финал АО
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