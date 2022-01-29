Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал поведение Даниила Медведева по ходу полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса.

После второго сета вторая ракетка мира наорал на судью из-за подсказок отца соперника и даже назвал судью тупым.

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«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей. Но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», – написал Оганян в твиттере.

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

Australian Open Медведев – о способе обыграть Надаля и крике на судью 17 ЧАСОВ НАЗАД