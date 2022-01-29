Организаторы Australian Open объявили суммарные штрафы игроков, которые они получили по ходу турнира.

Наибольшую сумму потерял Денис Шаповалов – канадского теннисиста оштрафовали на 15 тысяч долларов. Неспортивное поведение в матче второго круга обошлось игроку в 3 тысячи долларов. Также Шаповалову выписали штраф 4 тысячи долларов за разбитую ракетку и 8 тысяч долларов – за неспортивное поведение в четвертьфинале с Рафаэлем Надалем.

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На втором месте по штрафам на Открытом чемпионате Австралии – Стефанос Циципас. Грек потерял 13 тысяч долларов, в том числе 5 тысяч долларов – за коучинг в игре с Медведевым.

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Даниил Медведев в сумме был оштрафован на 12 тысяч долларов. Вторая ракетка мира заплатит 4 тысячи долларов за неприличный жест и 8 тысяч – за неспортивное поведение в полуфинале против Циципаса.

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