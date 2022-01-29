Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла десятый матч подряд и стала победительницей Australian Open. В финале она сокрушила американку Даниэль Коллинс.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6(2). Во втором сете у австралийки были проблемы – она проигрывала 1:5, дважды проиграв подачу. Но Эшли сравняла счет, перевела игру на тай-брейк и одержала победу. Матч продолжался 1 час 29 минут.

Ad

Барти 10 раз подала навылет, Коллинс – всего однажды. Австралийка допустила 3 двойные ошибки против 2 у американки. По реализованным брейк-пойнтам теннисистки были примерно равны: 3 из 5 у Барти, 2 из 4 – у Коллинс.

Теннис Подписка на Eurosport стала доступнее! Месяц спорта всего за 149 рублей 12/01/2022 В 17:08

25-летняя Барти возглавляет рейтинг WTA, она выиграла третий турнир «Большого шлема». До АО-2022 она побеждала на «Ролан Гаррос»-2019 и Уимблдоне-2021.

В мужском финале 30 января сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. В матче 1/2 финала русский теннисист сорвался на судью – и это помогло против Циципаса.

Australian Open Финалистка АО Коллинс: «Я наслаждалась игрой Курниковой» ВЧЕРА В 18:39