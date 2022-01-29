Австралийские теннисисты Танаси Коккинакис и Ник Кирьос обыграли соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в финале Australian Open и выиграли турнир в парном разряде.
Счет по сетам – 7:5, 6:4. Встреча продолжалась один час и 36 минут. За это время Кирьос и Коккинакис сделали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и релизовали два брейк-пойнта из шести. Их соперники трижды подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейка.
Ad
AusOpen. Мужские пары
Кирьос, показавший средний палец фанатам: «Я не клоун, а спортсмен»
Женский турнир также выиграла австралийка – Эшли Барти расправилась с Даниэль Коллинс.
В мужском финале 30 января сыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. В матче 1/2 финала русский теннисист сорвался на судью – и это помогло против Циципаса.
Australian Open
Барти выиграла 11-й матч подряд. Смотри, как она разобралась с Коллинс
Australian Open
Барти – Коллинс. Обзор женского финала Australian Open
Related Matches
Т. Коккинакис / Н. Кирьос76
М. Пёрселл / М. Эбден54
Реклама
Ad
Реклама
Ad