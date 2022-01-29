Австралийские теннисисты Танаси Коккинакис и Ник Кирьос обыграли соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в финале Australian Open и выиграли турнир в парном разряде.

Счет по сетам – 7:5, 6:4. Встреча продолжалась один час и 36 минут. За это время Кирьос и Коккинакис сделали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и релизовали два брейк-пойнта из шести. Их соперники трижды подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейка.

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