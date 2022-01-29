30 января трибуны Мельбурна станут свидетелями ремейка финала US Open-2019. Вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с 20-кратным обладателем «ТБШ», Рафаэлем Надалем. Даня и Рафа встретятся на профессиональном уровне уже пятый раз, но только второй – на турнирах «Большого шлема».
Путь к финалу
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Даниил Медведев
Australian Open
Медведева оштрафовали на $12 тысяч за срыв в матче с Циципасом
- Первый круг: Хенри Лааксонен (Швейцария) – 6:1, 6:4, 7:6 (3)
- Второй круг: Ник Кирьос (Австралия) – 7:6 (1), 6:4, 4:6, 6:2
- Третий круг: Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) – 6:4, 6:4, 6:2
- Четвертый круг: Максим Кресси (США) – 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4), 7:5
- Четвертьфинал: Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4
- Полуфинал: Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Рафаэль Надаль
- Первый круг: Маркос Хирон (США) – 6:1, 6:4, 6:2
- Второй круг: Янник Ханфманн (Германия) – 6:2, 6:3, 6:4
- Третий круг: Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
- Четвертый круг: Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (14), 6:2, 6:2
- Четвертьфинал: Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3
- Полуфинал: Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
Что говорили перед финалом
Медведев: «Что вспоминается из финала US Open? Обида за поражение, потому что матч был длинный, мог, скажем так, в обе стороны закончиться победой. Рафа играл действительно сумасшедше тогда, я старался, боролся, но этого было недостаточно, и, опять же, это хороший опыт. Я знаю, что через два дня мне нужно будет показать больше, чем я сделал тогда, если я захочу победить».
Надаль: «Конечно, сейчас моя цель – победить. У меня всегда есть соревновательный дух, я не могу идти против этого, это моя ДНК. Но если быть предельно честным, для меня гораздо важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме». Потому что возможность заниматься любимым делом делает меня счастливее в жизни в целом, чем победа на еще одном «Большом шлеме». В конце концов, главное в жизни – это счастье и то, что делает меня счастливым».
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Котировки букмекеров
Медведев идет фаворитом финала – на победу теннисиста из России можно поставить с коэффициентом 1,54. При этом триумф Надаля идет с кэфом 2,55. При этом испанец пока не проигрывал в 2022-м, а вторая ракетка мира успел однажды уступить – в первом матче января, когда в трех сетах проиграл Югу Умберу на ATP Cup. Вряд ли встреча закончится быстро – ставка, что матч продлится пять сетов – рискованная, но имеет смысл.
Где смотреть?
Матч начнется 30 января в 11:30 по московскому времени. Посмотреть исторический матчи можно на Eurosport 1 или по подписке на Eurosport.ru, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте, то можно прочитать текстовый онлайн.
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