30 января трибуны Мельбурна станут свидетелями ремейка финала US Open-2019. Вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с 20-кратным обладателем «ТБШ», Рафаэлем Надалем. Даня и Рафа встретятся на профессиональном уровне уже пятый раз, но только второй – на турнирах «Большого шлема».

Путь к финалу

Ad

Даниил Медведев

Australian Open Медведева оштрафовали на $12 тысяч за срыв в матче с Циципасом 8 ЧАСОВ НАЗАД

Первый круг: Хенри Лааксонен (Швейцария) – 6:1, 6:4, 7:6 (3)

Второй круг: Ник Кирьос (Австралия) – 7:6 (1), 6:4, 4:6, 6:2

Третий круг: Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) – 6:4, 6:4, 6:2

Четвертый круг: Максим Кресси (США) – 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4), 7:5

Четвертьфинал: Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4

Полуфинал: Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Рафаэль Надаль

Первый круг: Маркос Хирон (США) – 6:1, 6:4, 6:2

Второй круг: Янник Ханфманн (Германия) – 6:2, 6:3, 6:4

Третий круг: Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Четвертый круг: Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (14), 6:2, 6:2

Четвертьфинал: Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Полуфинал: Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Что говорили перед финалом

Медведев: «Что вспоминается из финала US Open? Обида за поражение, потому что матч был длинный, мог, скажем так, в обе стороны закончиться победой. Рафа играл действительно сумасшедше тогда, я старался, боролся, но этого было недостаточно, и, опять же, это хороший опыт. Я знаю, что через два дня мне нужно будет показать больше, чем я сделал тогда, если я захочу победить».

Надаль: «Конечно, сейчас моя цель – победить. У меня всегда есть соревновательный дух, я не могу идти против этого, это моя ДНК. Но если быть предельно честным, для меня гораздо важнее возможность играть в теннис, чем победа на 21-м «Большом шлеме». Потому что возможность заниматься любимым делом делает меня счастливее в жизни в целом, чем победа на еще одном «Большом шлеме». В конце концов, главное в жизни – это счастье и то, что делает меня счастливым».

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Медведев идет фаворитом финала – на победу теннисиста из России можно поставить с коэффициентом 1,54 . При этом триумф Надаля идет с кэфом 2,55 . При этом испанец пока не проигрывал в 2022-м, а вторая ракетка мира успел однажды уступить – в первом матче января, когда в трех сетах проиграл Югу Умберу на ATP Cup. Вряд ли встреча закончится быстро – ставка, что матч продлится пять сетов – рискованная, но имеет смысл.

Где смотреть?

Матч начнется 30 января в 11:30 по московскому времени. Посмотреть исторический матчи можно на Eurosport 1 или по подписке на Eurosport.ru, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте, то можно прочитать текстовый онлайн

КТО ПОБЕДИТ В ФИНАЛЕ? Даниил Медведев Рафаэль Надаль

Australian Open «Так можно только белым парням». Муж Серены – о криках Медведева 8 ЧАСОВ НАЗАД