Болельщик попытался выбежать на корт во время финального матча Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Инцидент произошел, когда Надаль подавал на второй сет, а Медведев имел брейк-пойнт. На корте сразу появилась охрана и прикрыла игроков. Позже появилось видео, на котором нарушителя спокойствия скрутили и отвели в подтрибунное помещение. В эфире Eurosport сообщили, что человек держал в руках плакат в поддержку беженцев, которые содержат в Австралии в жестких условиях.
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Первый Сет Медведев взял со счетом 6:2, во втором отыграл два брейк-пойнта и выиграл тай-брейк.
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