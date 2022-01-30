Болельщик попытался выбежать на корт во время финального матча Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Инцидент произошел, когда Надаль подавал на второй сет, а Медведев имел брейк-пойнт. На корте сразу появилась охрана и прикрыла игроков. Позже появилось видео, на котором нарушителя спокойствия скрутили и отвели в подтрибунное помещение. В эфире Eurosport сообщили, что человек держал в руках плакат в поддержку беженцев, которые содержат в Австралии в жестких условиях.

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Первый Сет Медведев взял со счетом 6:2, во втором отыграл два брейк-пойнта и выиграл тай-брейк.

Australian Open Надаль vs Медведев. Отомстит ли Даниил за US Open-2019? 21 ЧАС НАЗАД