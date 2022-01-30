Российский теннисист Даниил Медведев снова резко поговорил с судьей во время матча Australian Open. В финале вторая ракетка мира обратился к арбитру и раскритиковал болельщиков, которые поддерживают Рафаэля Надаля и радуются ошибкам Даниила.
«Они идиоты. Без мозгов. Наверное, в их жизни должно быть все очень плохо, да?» – задался вопросом Медведев.
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