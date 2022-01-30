Первая ракетка России Даниил Медведев не смог установить рекорд Открытой эры и выиграть второй мэйджор в карьере сразу после первого триумфа. В финале Australian Open-2022, который продолжался 5 часов 24 минуты, Даниил вел 2-0 по сетам, но в итоге уступил испанцу Рафаэлю Надалю – 6:2, 7:6(5), 4:6, 4:6, 5:7.

При счете 4:5 Медведев изловчился сделать обратный брейк, но затем проиграл собственную подачу, а Надаль со второй попытки подал на титул. Медведев превзошел Надаля по эйсам (23-3), оба соперника допустили по 5 двойных ошибок. Рафа и Даниил заработали по 22 брейк-пойнта, но испанец реализовал на один больше.

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Надаль обошел извечных соперников Роджера Федерера и Новака Джоковича, став первым теннисистом в истории, который завоевал 21 «Шлем» в мужском одиночном разряде. Также он стал вторым игроком в Открытую эру после Джоковича, взявшим двойной карьерный «Большой шлем».

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