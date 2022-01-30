Судья финального матча Australian Open попытался усмирить зрителей после многочисленных убеждений Даниила Медведева. Болельщики Мельбурна активно поддерживали Рафаэля Надаля и свистели на подачах Медведева.

Сначала Медведев обратился к арбитру и предложил ему назвать кричащих зрителей идиотами. «Они идиоты. Без мозгов. Наверное, в их жизни должно быть все очень плохо, да?» – задался вопросом Даниил.

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Рефери вежливо просил фанатов угомониться, но поклонники Рафы не прекращали шуметь. Даниил вышел из себя и принялся настаивать, чтобы судья сделал более серьезное внушение. «Можете взять ситуацию под контроль, пожалуйста? Простого «пожалуйста» недостаточно. Можете быть настойчивее? Повторяйте по 25 раз, если придется. Каждый раз, после каждого розыгрыша. Настойчивее! Это финал «Большого шлема». Простого «пожалуйста» недостаточно. Они идиоты, а с идиотами «пожалуйста» не работает», – выдал Медведев.

Тирада Медведева подействовала – судья сделал выговор болельщикам. Он пригрозил выгнать самых шумных зрителей. «Леди и джентльмены, я думал, мы уже закончили с этим. Если вы будете мешать между первой и второй подачей, вас выведет охрана», – сказал арбитр.

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