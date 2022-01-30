2-0 по сетам, 3:2 в третьей партии и 0-40 на подаче Надаля – цифры, которые хейтеры Даниила Медведева распечатают и повесят в рамку, а для фанатов будут отзываться болью еще очень долгое время. Игравший на высочайшем уровне в первой половине матча российский теннисист находился в одном ударе от брейка, после которого все было бы кончено. Тем тяжелее поверить в итоговый результат: Рафаэль Надаль в 21-й раз поднял над головой чашку турнира «Большого шлема» и вышел вперед в уникальной гонке легенд.

А ведь еще три месяца назад испанец не был уверен, что приедет в Австралию, испытывал боли и ходил на костылях. За месяц до старта подхватил коронавирус, который часто негативно влияет на организм, высасывая из человека силы и выносливость. Но все же в 35 лет приехал на самый сложный для себя турнир с неудобным покрытием – и победил вопреки прогнозам и вообще всему на свете.

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Рафа ведь не входил даже в тройку фаворитов, уступая Медведеву, Звереву и Циципасу. Его вписали в пул претендентов больше по инерции: за былые заслуги, за силу духа и за опыт выступлений на крупнейших турнирах. Даже по ходу турнира не появилось ощущение, что Надаль может забрать кубок: Джирона, Ханфманна, Хачанова и Маннарино испанец способен обыграть даже в 57, а более молодых Шаповалова и Берреттини он закрыл уже со скрипом.

Поэтому Медведев был фактически безоговорочным фаворитом финала. Младший на 10 лет чемпион US Open-2021 за полгода проиграл на харде всего пять матчей: финалы Парижа и Итогового Джоковичу со Зверевым, а еще отдал почти выигранные матчи Рублеву (Цинциннати), Димитрову (Индиан-Уэллс) и Умберу (ATP Cup). Учитывая последние достижения и посев, Даниил по праву считался основным претендентом на титул. Свои намерения он подтвердил по пути в финал: показал чемпионский характер против Оже-Альяссима и психологическую устойчивость в полуфинале с Циципасом.

Даниил Медведев на пресс-конференции после финала АО Фото: Getty Images

Но все мы забыли несколько важных вводных, главная из которых заключается в том, что Надаль и Медведев – короли драматичных матчей ATP в последние годы. Относительно спокойной у них получилась только первая встреча в Монреале в 2019-м. Надаль победил в финале на одной ноге – 6:3, 6:0 за 71 минуту. А дальше – сплошной кошмар и стресс для фанатов. А именно:

US Open-2019. Надаль вел 2-0 по сетам и доминировал в третьей партии, но Медведев сравнял счет и имел три брейк-пойнта при 1:0 в решающей пятой партии. В результате Рафа дожал Даниила, хотя, подавая на матч, подарил тому еще брейк-пойнт.

ATP Finals-2019. Даниил вел 4:0 в решающем третьем сете и имел два брейк-пойнта на счет 5:0, но в итоге упустил матчбол при 5:1 и проиграл встречу на тай-брейке.

ATP Finals-2020. На том турнира уже Рафа вел сет и подавал на матч при 5:4, но Даниил взял подачу испанца, зарулил партию на тай-брейке, а в решающей третьей партии добился победы.

Учитывая то, какими сюжетами Рафа и Даниил наградили теннис в прошлом, исход финала Australian Open вызывает чуть меньшее недоумение. Возможно, даже брейк в третьем сете не гарантировал бы Медведеву победу, и история получилась бы еще более впечатляющей. Но это все лирика. Что действительно впечатлило и вызвало недоумение, так это готовность и физическая мобилизация Надаля.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Перед финалом эксперты обсуждали шансы теннисистов, и многие сошлись на мнении: если Медведев затянет соперника в пятисетовик, а матч подойдет к отметке в четыре часа, то Рафа растает прямо на корте. В 35, после полугодичного перерыва и ковида, через пару дней после затяжного матча с Шаповаловым и в жару Мельбурна показывать высочайший уровень и выиграть у сильнейшего игрока на покрытии и на данном отрезке сезона просто нереально. Но испанец заткнул скептиков, и поэтому вопросы остаются.

Сам чемпион после матча заявил, что еще по ходу третьего сета почувствовал судороги, а еще его накрыли психологические проблемы – не верил, что у него получится отыграть отставание. Возможно, то же самое почуял Даниил, который осознанно или не очень сбросил темп и позволил Рафе вернуться в игру. Более четкий вариант столь неожиданного камбэка Надаля сформулировал экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Когда в 35 лет человек в четвертом сете бежать начинает быстрее, чем в первом... Он начинает попадать то, что раньше не попадал. Думаю, тут дело не в мастерстве и Медведеве. Мое мнение, что Надаль – это ведро с допингом. Думаю, если его честно проверить, у всех глаза на лоб полезут от того, чем закачан «пассажир», – заявил Червиченко.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Громкое предположение бизнесмена – всего лишь его фантазии, которые, впрочем, обсуждаются на протяжении всей карьеры Рафы, а теперь возникнут снова. Но все же, чего у испанца уже не отнять, так это 21-го трофея «ТБШ», который выгодно сказался на его перспективах обойти Джоковича и Федерера.

Если по швейцарцу вообще ничего не понятно, и он вряд ли сможет не только опередить Надаля, но даже просто догнать его, то у Ноле такие шансы остаются. И все же сделать это теперь будет непросто, ведь впереди «Ролан Гаррос», где Рафе крайне редко находятся равные.

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